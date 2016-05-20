Симферополь, 20 мая, 2016, 20:54 — ИА Регнум. В предложении спикера крымского парламента Владимира Константинова относительно замены английского языка на китайский для школьников Крыма есть смысл, поскольку Китай является стратегическим партнёром России с наиболее быстро растущей экономикой, однако родители сами должны решать, какой язык учить их детям, считает председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ) Виктор Панин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20-го мая, комментируя слова председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о бесполезности изучения в школах Крыма английского языка и необходимости изучения китайского языка.

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«В словах Константинова есть определенный смысл, если учитывать, что Китай стратегический партнер с самой прогрессирующей экономикой. И знать его не помешает. Всё должны решать родители ребёнка. Такие громкие заявления остаются на уровне предложения одного чиновника», — отметил Панин.

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«Стратегия образования определяет дальнейшую судьбу ребенка. Что касается государственного интереса, то во всех образовательных учреждениях официальный иностранный язык — английский. И его отменять никто не собирается», — констатировал председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ) Виктор Панин.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, вернувшись из рабочей поездки в Китай, предложил изучать китайский язык в качестве альтернативы английскому. Он убеждён, что зависимость школьников Крыма от английского языка совершенно ошибочна. «Может быть, есть смысл учить то, с чем ты сталкиваешься?», — сказал Константинов.