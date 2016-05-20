Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 19:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 57-летнего московского предпринимателя, который пытался нанять киллера для убийства своего компаньона. Об этом сообщает в пятницу, 20-го мая, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Оперативники уголовного розыска с поличным задержали 57-летнего жителя Москвы, который в Петербурге за денежное вознаграждение в 3 млн. рублей «заказал» убийство своего знакомого», — говорится в сообщении.

По данным следствия злоумышленник начал подыскивать исполнителя убийства еще в начале апреля. В ходе проведения оперативного эксперимента под видом «киллера» выступил сотрудник полиции. Предприниматель передал ему все данные жертвы и заплатил аванс (1 млн. руб.).

19-го мая полицейский под прикрытием отчитался перед заказчиком о «выполненном задании», а уже на следующий день злоумышленника задержали у Финляндского вокзала.