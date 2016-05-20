Москва, 20 мая, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Компания «Газпром» в ближайшее время выйдет на 100% покупки трубной продукции в России. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского трубопрокатного завода со ссылкой на председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

gazprom.ru Строительство магистрального газопровода

«Это касается и ЧТПЗ, и ОМК, и ТМК, — цитируют Миллера «Известия». — И в самое ближайшее время, могу сказать, «Газпром» выйдет на 100% покупки трубной продукции в России».

При этом он добавил, что полный отказ от импорта, загрузка производств РФ — огромное благо для экономики страны.

По словам Миллера, в настоящее время «Газпром» реализует новые проекты и развивает новые формы сотрудничества с отечественными предприятиями. В частности, в начале 2016 г. были подписаны долгосрочные договоры на покупку будущей продукции, которая не имела опытных образцов.

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