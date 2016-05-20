Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Федеральная служба статистики зафиксировала снижение уровня безработицы в 47-м регионе до 0,45% от числа трудоспособного населения. По данным комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, только за минувшую неделю новую работу получили более 300 человек. Об этом сегодня, 20-го мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926

Число запросов от работодателей в регионе постоянно увеличивается. На сегодняшний день служба занятости предлагает более 15 тысяч вакантных рабочих мест.

Особое внимание властями уделяется ситуации с трудовыми ресурсами в моногородах Ленобласти, подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

Так, согласно данным статистики, в городе Сланцы, где в прошлом был высокий уровень безработицы, процент нетрудоустроенных граждан составляет всего 1,5%. Такого результата удалось добиться за счет диверсификации рынка труда и открытия новых производств.

Один из самых низких показателей безработицы зафиксирован и в Пикалево. В ближайшее время в городе, ставшем в 2009 году ареной острого социального конфликта, появятся дополнительные вакансии. В рамках пикалевского индустриального парка откроются предприятия легкой промышленности, где будут работать около 300 человек. Уже сейчас будущие швеи получают необходимые навыки в рамках программы профобразования.

«В Ленинградской области один из самых низких показателей по безработице в стране. Регион вовремя диверсифицировал экономику и сегодня мы имеем возможность оперативно реагировать на временные трудности в той или иной сфере производства, быстро подыскивать гражданам новые места работы, а также содействовать их желанию открыть собственное дело», — отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алексей Брицун.