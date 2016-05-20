Душанбе, 20 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. «Технологии ГЛОНАСС будут предоставлены странам-членам организации для выполнения общих целей», — заявил заместитель председателя правительства РФ, председатель Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ Дмитрий Рогозин сегодня, 20-го мая, в Душанбе.

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По его словам в ходе XIV заседания МКВЭС ОДКБ представители стран — участниц организации договорились подготовить типовой протокол, который будет подписан с Российской Федерацией и с другими странами ОДКБ в двухстороннем порядке.

«Мы считаем, что наши союзники, вооружённые силы стран — членов ОДКБ, должны быть приобщены к возможности использования высокоточного сигнала ГЛОНАСС при применении ими вооружений в рамках специальных операций по борьбе с террористами», — сказал Рогозин.

Одной из основных тем на прошедшем заседании стали вопросы кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса стран-участниц в сфере технологий и производства и объединение усилий по модернизации и утилизации военной продукции.

Члены комиссии одобрили проект решения глав правительств государств — участников организации «О механизме практической реализации вопросов взаимодействия в совместном производстве продукции военного назначения предприятий и организаций, указанных в «Перечне предприятий и организаций, специализацию которых целесообразно сохранить в интересах военно-экономического сотрудничества государств — членов ОДКБ». Документ предусматривает порядок принятия решений об участии в совместных разработках и производстве вооружения и военной техники, сохранении специализации включенных в Перечень предприятий и организаций.

Напомним, в Душанбе состоялось XIV заседание МКВЭС ОДКБ под председательством вице-премьера России Дмитрия Рогозина, назначенного председателем МКВЭС летом 2015 года. В работе заседания принял участие Генсек ОДКБ Николай Бордюжа и руководители национальных частей МКВЭС всех государств — членов организации.