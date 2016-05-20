Москва, 20 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT представил Информационно-аналитический доклад экспертов Центра на тему «Постсоветское пространство: исчерпание антироссийской модели национальной самоидентичности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

В нём, в частности, говорится: «Северный Кавказ и Приднестровье из категории потенциальных угроз России можно исключать. Реанимировать противостояние там до опасного уровня быстро и незаметно не представляется возможным, а проведение широкомасштабной длительной подготовки будет своевременно замечено и купировано. Серьезную проблему в настоящее время представляет текущее положение дел на Украине. Следует признать, что Западу там удалось добиться существенных успехов в реализации программы «русские воюют с русскими». Сложившаяся ситуация имеет два ключевых аспекта. Сейчас уже можно сказать, что угроза прямого вооруженного вторжения на территорию России устранена. От некогда одной из крупнейших в Европе по численности армий сегодня осталась только бледная тень. Флот перестал существовать практически полностью, ВВС также утратили боеспособность. Сухопутные войска представляют собой плохо управляемую толпу, оснащенную устаревшим вооружением и в большинстве своем лишенную современной тяжелой боевой техники.

Хотя конфликт на Украине еще сохраняет признаки горячего, тем не менее, в стратегическом смысле он перешел в стадию затухания. Вероятнее всего в среднесрочной перспективе на Украине следует ожидать распада централизованного государства в некую федерацию достаточно независимых областей с последующим изменением формата и характера государственной власти на их территории».

Полный текст доклада читайте здесь: Постсоветское пространство: исчерпание антироссийской модели национальной самоидентичности