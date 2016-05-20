Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Вопрос о передаче Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови в Петербурге в распоряжение Русской православной церкви следует решать не формально, а в культурном и историческом контексте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 20 мая председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Иван Айвазовский. Исаакиевский собор в морозный день. 1891

Легойда подчеркнул, что данным вопросом занимается Санкт-Петербургская митрополия РПЦ, которая более осведомлена о деталях. Вместе с тем он подчеркнул, что существует общая церковная установка о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, и закон о церковной реституции стал законодательным ее обоснованием по инициативе правительства РФ.

«С моей точки зрения, проблема, конечно, находится в логике законодательства, в существующем правовом поле. Но решение любой проблемы в современном мире предполагает не только формальную логику существующего законодательства, но и контекст — культурный, исторический. Я неоднократно говорил, что убежден — в результате качественных переговоров можно найти приемлемое для всех сторон решение. Я очень надеюсь, что оно будет найдено», — сказал Владимир Легойда.

Напомним, в 2015 году правительство Санкт-Петербурга официально отказалось передавать РПЦ Исаакиевский собор. В 2016 году группа православных активистов заявила о намерении добиваться пересмотра этого решения через суд. В ответ депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник сообщил, что в случае необходимости готов инициировать городской референдум по данному вопросу и собирать подписи петербуржцев против такой передачи.

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«Проводить референдум по поводу того, исполнять или не исполнять федеральный закон, это странно. В свое время сенатор Андрей Клишас первым высказал такую точку зрения, и я с ней совершенно согласен. Но раз проблема существует, ее нужно каким-то образом решить», — подчеркнул Владимир Легойда.

Он не смог пояснить, считает ли возможным Московская патриархия каким-то образом вмешаться в ситуацию, если Смольный продолжит упорствовать. «Не знаю, давайте решать проблемы по мере их поступления», — сказал Легойда.

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Как сообщали СМИ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в письменной формепопросил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь с передачей церкви Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и здания Смольного монастыря, где сейчас расположены факультеты политологии, социологии и международных отношений СПбГУ.

Митрополия отмечает, что монастырские здания университета нужны для полноценной деятельности Епархии у Смольного собора, который уже передан РПЦ. Варсонофий также полагает, что из-за светского, «музейного» характера Исаакия и Спаса-на-Крови там ограничены богослужения.