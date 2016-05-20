Астана, 20 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Сегодняшняя информация от правоохранительных органов Алма-Аты о том, что полицейскими на площади Республики были обнаружены спрятанные в канализационном люке куски арматуры и бутылки с зажигательной смесью, вызвала неоднозначную реакцию в обществе. К сожалению, приходится констатировать, что большинство пользователей соцсетей отнеслись к этой новости весьма скептически. И виноваты в этом в первую очередь сами власти, так как уровень информационной работы в стране очень невысок. Не зря президент страны Нурсултан Назарбаев 5-го мая на расширенном заседании, посвященном актуальным вопросам, жестко ее раскритиковал:

audio-luci-store.it Информационная работа

«Сегодня данные функции (обеспечение информационной политики в стране — прим. ИА REGNUM) находятся в непрофильном министерстве (Комитет связи, информатизации и информации входил до 5-го мая в состав Министерства по инвестициям — прим. ИА REGNUM). В правительстве никто не координирует эту отрасль, не контролирует средства, которые государство выделяет на информационную работу. Поэтому для преодоления текущих информационных вызовов, эффективного сопровождения реформ поручаю создать уполномоченный государственный орган — Министерство информации и коммуникаций», — заявил президент на этом совещании.

При этом он пояснил, что основными задачами создаваемого министерства станут мониторинг информационного пространства любых форм собственности, включая интернет-ресурсы и социальные сети; изучение общественного мнения, анализ и прогноз информационных запросов и ожиданий населения; выработка государственной информационной политики; координация и контроль информационной деятельности и активности всех государственных органов; планирование и анализ эффективности государственного информационного заказа и средств, выделенных государством; привлечение инвестиций и инноваций для развития отечественных СМИ как современного сегмента экономики; повышение качества отечественных информационных продуктов для обеспечения информационной безопасности, как в электронном, так и печатном пространстве; выстраивание максимально действенной модели кризисных коммуникаций; обеспечение каналов взаимодействия с населением, включая НПО.

О том, что информационная политика государства не отвечает требованиям, говорят многие. К примеру, известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью казахстанской газете «Время» заявил следующее:

«Информационная политика в Казахстане оторвана от реальности. Мы видим, что в последнее время в официозе речь шла активно о меморандуме президента, зачитанном в ООН, и многочисленных откликах на него, о послании, о тех или иных международных инициативах. При этом вся эта информация не конкретизировалась, а сосредотачивалась на восхвалении главы государства. При этом актуальные вопросы, которые волнуют общество, в первую очередь социально-экономические — это инфляция, рост тарифов, ухудшение макроэкономических показателей, последствия девальвации и т. д. — они фактически остались вне информационного поля. Как впрочем и инициированные реформы: введение трехъязычия, расширение объемов земли, сдаваемой иностранцам в аренду и увеличение сроков аренды. Эти реформы также остались без разъяснений. Да, периодически появлялись пресс-релизы на сайтах Миннацэкономики и Минсельхоза, но эти отписки были настолько забюрократизированы, что сделать из них какой-то вывод мог только специалист. Говорилось не столько о последствиях этих реформ — их плюсах и минусах — а просто о принятых решениях. А должна была быть проведена соответствующая исследовательская работа: насколько реально привлечь инвестиции, насколько ситуация с землей требует расширения прав аренды и т. д. То есть не просто говорить, что мы приняли реформы и они хорошие, а обосновать с цифрами и фактами на руках, почему эти реформы хорошие. А чтобы не допустить негативное восприятие этих реформ у населения, надо было сделать процесс их принятия транспарентным и прозрачным. Этого сделано не было. Закон прорабатывало правительство, оно же вносило его на утверждение в парламент. В парламенте большинство мест у партии «Нур Отан». И было бы правильно, если правительство, партия и парламент взяли бы на себя ответственность за разъяснения этой работы, за ход ее реализации и за последствия. Но этого, как мы видим, сделано не было. И уже не в первый раз происходит ситуация, когда на определенном уровне принимается либо непопулярное, либо коррупционное решение и претворяется в жизнь без оглядки на последствия. А потом, когда эти последствия претворяются в жизнь, их приходится разрешать лично президенту. И получается, что у нас в стране президент отвечает за все: за девальвацию, за инфляцию, за провал тех или иных программ. Но, позвольте, есть же люди, которые занимаются этими вопросами по долгу службы. Но они все молчат — тем самым, просто подставляя президента. Этой земельной темы, по-хорошему, просто не должно было быть, если бы все уполномоченные органы исполняли бы добросовестно свои обязанности».

Тут, пожалуй, стоит отметить, что одного добросовестного исполнения мало. Нужны профессионалы в сфере public relations, которые бы работали на всех уровнях власти в качестве не просто советников или пресс-секретарей, а специалистов, отвечающих головой за информационную политику и за имидж госслужащих в тех учреждениях, в которых они трудятся. Потому что отсутствие таких людей в госаппарате формирует у населения уверенность, что власти относятся к народу как к стаду, которое их в любом случае «поймет и простит». Причем эта тенденция наблюдается на протяжении нескольких лет.

Достаточно вспомнить несколько ситуаций, наводящих на эту мысль. За примерами далеко ходить не надо.

В апреле 2013 года 35-летний министр труда Серик Абденов отправился в Караганду разъяснять принципы пенсионной реформы, которую планировалось провести в стране. На встрече с населением был задан вопрос из зала: в чем смысл повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин?

Казалось бы, министр должен знать ответ на этот вопрос и объяснять все цели реформы. Но последовавший ответ господина Абденова сделал его самым знаменитым персонажем в интернете.

«Вам нужно работать и работать, потому что уважаемые земляки, потому что потому что», — заявил он.

Уже на следующий день Казнет был наполнен демотиваторами с портретом Серика Абенова, а сам он получил шутливое прозвище «Мистер Потому что». Кстати, несколькими днями позже Абденова закидали яйцами на пресс-конференции в Алма-Ате.

Как видно, при таком уровне грамотности и ораторского искусства министров совсем неудивительно, что каждый второй новый закон в стране не воспринимается населением.

Что мешало правительству заняться разъяснением поправок в земельное законодательство в прошлом году? Однозначно — ничего. Но работа была проведена из рук вон плохо. И только после недавних митингов что-то начало меняться.

Кстати, президент давал поручение более ответственно отнестись к информационной работе не только правительству, но и акимам (мэрам и губернаторам), а также руководителям правоохранительных органов. Но с акимами в Казахстане тоже беда.

Вот только недавно, мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек продемонстрировал свой уровень профпригодности. Выступая на торжественном собрании 9-го мая в парке имени 28-ми Гвардейцев-Панфиловцев по случаю 71-й годовщины Великой победы, Байбек буквально сыпал перлами.

«Мы счастливы, что те (ветераны — прим. ИА REGNUM), кто сегодня рядом с нами, еще живы», — многозначительно заявил он.

Тут волей-неволей задумаешься, что имел он в виду: то ли то, что рядом с такими чиновниками выжить — довольно трудная задача, то ли то, что акиму доставляет удовольствие общаться больше с живыми людьми, чем с покойниками.

Немало вопросов возникло и из-за следующей сентенции акима: «в городе мы уделяем большое внимание ветеранам по поручению президента». То есть, если бы президент не распорядился, то и ветераны жили бы как придется?

Кстати, Байбек еще до назначения на должность акима Алма-Аты успел прославиться несколько раз. К примеру, в бытность первым заместителем председателя партии «Нур Отан» (председателем партии является президент Казахстана — прим. ИА REGNUM) Байбек тоже выдавал весьма запоминающиеся фразы. Вот только некоторые из них:

«Если человеку нужно лечить свое тело — он приходит к врачам, если нужно лечить душу — он идет в партию «Нур Отан». То есть, мы занимаемся душой».

«Я учился в Германии, и там есть такие случаи — коммунальные службы приезжают в какой-нибудь дом, думают, там умер кто-то, потому что вообще мизер по коммунальным услугам. А там бабушка живет и все экономит. Сперва моют посуду, потом этой же водой моют полы, сперва купают детей, потом сами моются. Вот так экономят».

«Ночью в Германии всегда батареи отключают и ставят воду. Когда вода начинает замерзать, включают отопление. Когда дома жарко, утром встаешь разбитый и уставший, потому что когда холодно, человек лучше отдыхает, потому что когда холодно в комнате, падает температура тела. Когда падает температура тела, тело отдыхает».

Или вот еще пример. Аким Карагандинской области (губернатор) Нурмухамбет Абдибеков в конце апреля выдал такую фразу:

«Вон Бутусов (рок-музыкант Вячеслав Бутусов — прим. ИА REGNUM) к нам скоро приезжает. Он должен будет заплатить налоги с дохода? Или группа «Руки вверх!» вон тоже едут. Вот надо их? Как говорится, надо брать за хобот, рога и в стойло», — завил Абдибеков, говоря о возможных источниках пополнения областного бюджета.

Сергей Кулагин, ныне возглавляющий Акмолинскую область, в 2012 году был акимом Кустанайской области. И прославился тем, что его лик запечатлели на фреске, где был изображен вход Господень в Иерусалим…

В октябре 2015 года Кулагин прославился беседой с жителями села Калачи (село, в котором люди подвержены «сонной болезни» — прим. ИА REGNUM). Люди приехали к нему обсудить возможность переселения, а он стал им угрожать:

«Вы дурака не валяйте, вы мне уже надоели. Я вас предупреждаю, я вас возьму на контроль и буду за вами следить, я не угрожаю. Но вы, если будете баламутить, я вас на место поставлю. Имейте в виду: я как аким говорю. Не баламутьте. Будете баламутить, развяжете свои языки, я вас на место поставлю и очень серьезно поставлю на место. Вы попомните потом меня».

Понятно, что если у властей такое отношение к ветеранам и поп-звездам, к религии, в конце-концов, то что говорить о простых людях.

И таких примеров масса. В каждом регионе Казахстана есть чиновник, который вне зависимости от служебного положения способен нести такую околесицу, что диву даешься. О какой информационной политике может тогда идти речь? Ведь заниматься госпропагандой должны люди, которые умеют не только грамотно говорить, но и наперед просчитывать все последствия слов — как своих, так и своего руководства.

И с земельными митингами происходит примерно то же самое. Когда прошла первая волна акций протеста, власти, вместо того чтобы тут же выступить с разъяснениями, стали активно блокировать видео ролики на портале Youtube об этих самых митингах. Молчали чиновники, молчали депутаты, молчали все, кто был способен хоть как-то разрядить обстановку. Молчали, до тех пор пока президент не выступил с разъяснениями. И только потом они позволили себе высказаться. Но время было упущено, а доверие народа окончательно подорвано.

И вот теперь перед угрозой проведения новых митингов, вместо того чтобы выступать с разъяснениями чиновники прибегают к излюбленному методу увещевания — угрозам и запугиваниям, мол, за участие и организацию митингов можно схлопотать не только административное, но и уголовное наказание.

И как тут не вспомнить казахстанского политолога Марата Шибутова, который в интервью ИА REGNUM заявил следующее:

«Силовой разгон участников несанкционированных митингов может сделать из них «мучеников» и «народных героев», что тоже нежелательно, потому что они — обычные популисты, в которых нет ничего особого. Жалко, что они (активисты земельных митингов) отказались от участия в Комиссии по земельной реформе. Это значит, что люди не хотят конструктивного диалога и сразу решили пойти на обострение, то есть им сам земельный вопрос не важен, на кону их политическая субъектность. Непонятно, какой будет позиция властей, дадут ли они пройти несанкционированным митингам без разгона или нет. Если будет разгон, то есть вероятность, что ситуация перерастает в непредсказуемую».

И сегодняшние «находки» на площади Республики и в квартирах пятерых задержанных дают основания предполагать, что власти все-таки решились на разгон митингов, если они завтра все-таки будут. В очередной раз показали народу, что силовые методы всегда будут доминировать над информационной политикой.