Симферополь, 20 мая, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В Крыму не нужен английский язык, ни к чему все эти надписи на английском в отелях и ресторанах, на указателях, ведь англичан на полуостров приезжает совсем не много. Да и в школах английский учить незачем, ведь в Англию мало кто поедет. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на пресс-конференции в Симферополе после своей поездки в Китай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Зависимость наших детей от английского языка совершенно ошибочна, я сейчас в этом убеждён. Вот сколько мы людей обучили английскому языку? В том числе и я его изучал, и сколько раз я был в Англии за всё время, и сколько раз применял его? Для чего учить то, что тебе в жизни никогда не пригодится или ты пользуешься очень мало? Может быть, есть смысл учить то, с чем ты сталкиваешься? Мы учим детей, из которых, если поднять статистику, может быть — 1% побывает (в Англии — прим.ИА REGNUM)», — сказал Константинов.

Он отметил, что будет «задавать этот вопрос министру образования». По мнению спикера Госсовета Крыма, учить нужно не английский язык, а те предметы, которые ребёнку понадобятся в жизни. «Странное дело. Если тебя готовят для дипломатической работы, торгового представительства, работы с Англией — вопросов нет, берите и учите, но зачем тратить время, деньги государства, свои личные деньги — многие ж нанимают репетиторов… Учите то что надо. Вот эта зависимость (от английского языка — прим. ИА REGNUM) в жизни Крыма точно сыграла плохую роль», — отметил Владимир Константинов.

В качестве альтернативы он предложил учить китайский язык. Уже сейчас в Китае вероятные партнёры Крыма заявили, что готовы ехать на полуостров, но только если в их гостинице будут переводчики, в ресторанах меню на китайском языке, а также различные туристические указатели на дорогах и в городах. Это стало одним из условий привлечения туристов из КНР.

Владимир Константинов был в Китае с рабочей поездкой с 16 по 18 мая в составе крымской делегации. Целью визита были презентации возможностей полуострова для представителей китайского бизнеса, общественных организаций и госорганов.