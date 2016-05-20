Москва, 20 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления смогут устанавливать льготную ставку арендой платы для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). Как передает корреспондент ИА REGNUM 20-го мая, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто. Канада

Законопроект направлен на расширение возможностей оказания системной имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В действующем законодательстве РФ существует правовая коллизия между возможностью льготирования ставки арендной платы для отдельных категорий субъектов МСП и обязательностью оценки права аренды. «Оценка проходит на конкурентной основе, и в результате субъекты МСП лишаются льгот, права аренды получает тот, кто предложит большую цену», — отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

В соответствии с законопроектом, размер ставки арендной платы при предоставлении субъектам МСП имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, будет определяться в соответствии с нормативным правовым актом правительства РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Предлагаемая законопроектом норма позволит органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления, которые являются собственниками государственного или муниципального имущества, самостоятельно устанавливать размер льготной ставки арендной платы при заключении договора аренды с субъектами МСП. Принятие законопроекта не влечет за собой изменение объема полномочий и компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отметил Аксаков.