Москва, 20 мая, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Москве появилась «Столичная ассоциация экспертов» в сфере педагогики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента образования столицы, учредителем нового объединения выступил Московский центр качества образования.

Василий Поленов. Среди учителей. 1896

Областью деятельности сообщества, как заявляют участники ассоциации, станет «повышение качества образования» в городе. «Мы будем работать со школами, с экспертами ГИА, участвовать в разработке документов по оценке качества образования, в процедуре аттестации и аккредитации экспертов, привлекать других специалистов, методистов для расширения взглядов на качество образования», — заявил заместитель директора школы №1034 Владимир Лазарев.

В объединение будут принимать педагогов, «имеющих статус эксперта» в сфере образования. Планируется, что члены ассоциации смогут участвовать в разработке образовательных программ и апробировать новые технологии обучения в школах.