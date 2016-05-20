Москва, 20 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Премия ITF (Международного транспортного форума) Transport Awards не только доказывает, что транспортная политика Москвы реализуется в правильном направлении, но и подтверждает, что принимаемые решения соответствуют лучшим примерам из международной практики, заявил депутат Госдумы Игорь Зотов («Справедливая Россия»), передает корреспондент 20-го мая. «Мы иногда там, где не надо, лишний раз уделяем внимание мнению различного рода зарубежных организаций, политиков, общественных деятелей. А зачастую, когда, наоборот, оценивают очевидные успехи России на тех или иных направлениях, почему-то это пропускаем мимо ушей», — сожалеет он.

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

Авторитетнейшая международная премия была вручена за объективные сдвиги в отрасли, которая является важной для каждого мегаполиса и для Москвы, в частности, уверен парламентарий. «Примечательно, что в шорт-лист претендентов на соискание награды также попали заявки из США, Новой Зеландии, Индии, Китая, Австрии. Однако премия была единодушно присуждена Москве», — заявил Зотов, отметив, что свою роль сыграли решения столичных властей о благоустройстве парковочного пространства, развитие и обновление городского транспорта, внедрение каршеринга и велоинфраструктуры.

Лауреатом премии ITF (Международного транспортного форума) Transport Awards в номинации «За особые достижения в области транспорта» в 2016 году стало правительство Москвы. Членами жюри были, в частности, отмечены достижения столицы в улучшении ситуации на дорогах и комплексный подход в решении дорожных проблем.