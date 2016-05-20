Ереван, 20 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Принятие таможенного кодекса Евразийского союза является важнейшей целью, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. Он также отметил, что согласование кодекса затянулось. «Мы поддерживаем идею быстрее всё сделать, пройти оставшуюся часть пути. Сегодня мы могли бы в принципе зафиксировать конечную дату принятия этого важного документа. Кодекс должен унифицировать и упростить процедуры таможенного оформления, сделать их понятными, предсказуемыми для бизнес-сообщества, удобными для использования. Параллельно с этим предприниматели могут участвовать в публичной дискуссии о создании нормативно-правовой базы ЕврАзЭС. Мы, обращаю внимание, договаривались именно таким образом называть наше объединение с учётом истории и того, как принимались решения по этому поводу. Такая прозрачность является залогом нашей интеграции», — сказал премьер-министр.

http://government.ru Заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване

По его словам, на заседании нужно сфокусировать внимание на нескольких направлениях. Во-первых, укрепить договорную базу союза. Во-вторых, в полной мере обеспечивать четыре свободы — движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, устранять барьеры, которые сохраняются, изъятия и ограничения. В-третьих, сформировать единые рынки в ключевых секторах экономики.

«Сегодня мы также продолжим работу по проекту концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Сейчас мы обсуждали это в узком составе. Документ необходим для того, чтобы уже в среднесрочной перспективе, к 2025 году, у нас был единый рынок с понятными правилами, с понятными принципами работы. В этом мы все заинтересованы. Сегодня мы можем принять решение, хотел бы это специально подчеркнуть, о концепции. Именно сегодня — с учётом дискуссии, которая у нас была в узком составе, той информации, которой в настоящий момент я располагаю», — отметил Медведев.

Он сообщил, что сегодня планируется подписать несколько соглашений о перемещении служебного и гражданского оружия. Медведев подчеркнул важность унификации этого режима, для того чтобы все, кто имеет отношение к этой проблеме, чувствовали себя в рамках единого правового поля.

По словам российского премьера, ещё одна важнейшая составляющая работы совета — это выстраивание торговых отношений с ключевыми внешними партнёрами. «Это касается Китая, учитывая его вес в мире, связи, которые имеются со всеми государствами ЕврАзЭС. Мы согласовали только что директивы на переговоры с Китаем. Комиссии совместно с китайской стороной нужно не затягивая приступать к переговорам. И соответственно, думать о будущем.

Полагаю, что в среднесрочной перспективе мы можем значительно расширить все формы взаимодействия, включая инвестиции в большинстве секторов экономики, и укрепить взаимодействие в новых индустриальных отраслях. Мы уже идём этим путём с нашими другими партнёрами, как известно. Они, кстати, сейчас в Российской Федерации находятся, в том числе руководство Вьетнама. У меня была встреча с Премьер-министром Вьетнама. Нам всем нужно по ускоренной схеме пройти ратификацию соглашения о свободной торговле с Вьетнамом», — сказал Медведев.

Он также напомнил, что сегодня были обсуждены важные вопросы выстраивания торговых отношений с государствами АСЕАН. Премьер сообщил, что в настоящий момент саммит проходит в Российской Федерации. «И все руководители правительств, с которыми я встречался в последнее время по линии АСЕАН, высказали пожелание выстроить самостоятельные, отдельные отношения с Евразийским союзом. Я думаю, нам не стоит упускать такую возможность на азиатском направлении», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 мая, в Ереване проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие руководители правительств стран — членов ЕАЭС.

До начала саммита глава правительства России встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном. Далее президент страны принял всех участников саммита.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета были подписаны ряд документов, список которых приводит пресс-служба правительства России: поручение «О директивах на проведение переговоров с Китайской Народной Республикой о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны», решение «О мероприятиях по установлению в государствах — членах Евразийского экономического союза системы прослеживаемости товаров в коммерческом обороте», решение «О Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза», соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами — членами Евразийского экономического союза, решение «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза в связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации», распоряжение «Об отчете о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза в 2015 году», распоряжение «О сроках подготовки Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».