На Окинаве прошла акция протеста перед американской базой Кадэна
Токио, 20 мая, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Перед военной базой США Кадэна на японском острове Окинава прошла акция протеста, вызванная убийством местной девушки, в котором подозревается один из граждан США, сообщает телекомпания NHK.
Участники митинга заявляют журналистам, что такие случаи будут повторяться до тех пор, пока существует военная база США.
32-летний гражданин США Шинзато Кеннет Франклин обвиняется в попытке спрятать труп 20-летней местной жительницы Рины Симабукуро. Некоторые СМИ утверждают, что он уже признал свою вину.
Рина Симабукуро пропала 28-го апреля, и полиция начала ее поиски после обращения к ним жениха пропавшей девушки. Подозреваемый в убийстве американец был вычислен по сигналу телефона девушки и по номеру своей машины
Напомним, что это не первое подобное преступление американских военных. Широкий общественный резонанс и массовые протесты вызвало изнасилование двумя морскими пехотинцами японской девушки на Окинаве.