Токио, 20 мая, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Перед военной базой США Кадэна на японском острове Окинава прошла акция протеста, вызванная убийством местной девушки, в котором подозревается один из граждан США, сообщает телекомпания NHK.

japantimes.co.jp Акция протеста перед американской базой Кадэна

Участники митинга заявляют журналистам, что такие случаи будут повторяться до тех пор, пока существует военная база США.

32-летний гражданин США Шинзато Кеннет Франклин обвиняется в попытке спрятать труп 20-летней местной жительницы Рины Симабукуро. Некоторые СМИ утверждают, что он уже признал свою вину.

Рина Симабукуро пропала 28-го апреля, и полиция начала ее поиски после обращения к ним жениха пропавшей девушки. Подозреваемый в убийстве американец был вычислен по сигналу телефона девушки и по номеру своей машины

Напомним, что это не первое подобное преступление американских военных. Широкий общественный резонанс и массовые протесты вызвало изнасилование двумя морскими пехотинцами японской девушки на Окинаве.