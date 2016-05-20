Москва, 20 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Ремонт 42 современных памятников начнется в столице в 2016 году. Вернуть первоначальный облик планируют монументам, бюстам и стелам, которые были созданы менее 40 лет тому назад, сообщается на официальном портале мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Юрию Долгорукому в Москве

Планируется восстановить памятники легендарному певцу Федору Шаляпину на Новинском бульваре, поэту Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой в беседке у Никитских ворот, памятник Махатме Ганди на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, журналисту Артему Боровику в Марьине, памятник Петру I в Лефортово и многие другие.

Напротив цирка на Цветном бульваре отремонтируют фонтан «Клоуны» скульптора Зураба Церетели, а также памятник Юрию Никулину. На Манежной площади восстановят большой купол фонтана «Часы мира», а в саду «Аквариум» — композицию со скульптурой Аполлона.

Как отметили в мэрии, основная часть ремонтных работ — это промывка монументов, удаление загрязнений, восполнение сколов, восстановление утраченных деталей и переборка плит. На памятники нанесут состав, защищающий от осадков и загрязнений.

В 2016 году также завершится ремонт памятника Героям-Панфиловцам, памятника маршалу Жукову у выхода из метро «Каширская» и монумента «Планеты солнечной системы» на ВДНХ.