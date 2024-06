Москва, 20 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Телеканал Euronews исправил допущенную ошибку в публикации, посвящённой переселению крымских татар из Крыма в 1944 году. Это произошло после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила телекомпанию в клевете.

Лишний ноль

В настоящее время обновлённая версия англоязычная версия публикации выглядит так же, как и русскоязычная, в ней говорится о 200 тыс. депортированных, а не о двух миллионах, как ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова обнаружила в англоязычной версии публикации Euronews о депортации крымских татар в 1944 году ложные сведения. Согласно сообщению телеканала для англоязычной аудитории, из Крыма в 1944 году были депортированы два миллиона крымских татар.

Для англоязычной аудитории публикация содержала следующее утверждение: «Crimea's Tatars are remembering their great national tragedy, the mass deportation by Stalin in May 1944 of more than two million men, women, and children». Представитель МИД возмутилась и потребовала официальных извинений за ложь.