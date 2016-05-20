Брянск, 20 мая, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Брянской областной думы Александра Тюлина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области, он обвиняется уклонении от налогов в особо крупном размере и незаконной вырубке деревьев также в особо крупном размере.

Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. Фрагмент

«Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Навлинский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу. Тюлин содержится под стражей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи предполагают, что на лесопромышленном предприятии, которым управлял Александр Тюлин, по его указанию в течение двух лет в налоговые декларации включались заведомо ложные сведения. Таким образом депутат смог уклониться от налогов в 34 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, под фактическим руководством Александра Тюлина три коммерческие организации в 2014 году незаконно вырубили лесные насаждения на территории Навлинского и Трубчевского районов Брянской области. Ущерб от такой деятельности составил 38,4 млн рублей.