Магас, 20 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Вопрос создания исламского банка в России назрел давно, и его необходимо решать. Для начала надо сделать пилотный проект в одном из субъектов РФ, а потом распространить создание исламского банкинга на все российские регионы. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе выступления на Международном экономическом саммите России и стран ОИС в Казани, сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе руководителя республики.

vk.com/junusbek.evkurov Юнус-Бек Евкуров

По словам Евкурова, в исламском банкинге много преимуществ. В Ингушетии, как и в других регионах, где среди населения преобладают мусульмане, в последнее время вопрос создания исламского банка становится актуальным. При этом, как отметил глава республики, речь идёт не только о масштабных инвестиционных проектах, но и о поддержке простого человека, который хочет заняться малым и средним бизнесом, и ему для этого нужны кредитные средства.

«В России у исламского банкинга хорошие перспективы, и нужно как можно скорее создать правовую основу для принятия решений по исламской банковской системе», — отметил Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, принцип работы исламского банка отличается от обычного тем, что в нем отсутствуют страховки, комиссии, штрафы и иные сборы. По словам генерального директора компании «Ля Риба-Финанс» Мурада Алискерова, долги кредитора не продаются коллекторам. При вложении средств в исламский банк вкладчик договаривается с банком о пропорциях распределения будущей прибыли или убытков от этих средств в зависимости от суммы вклада, срока и т. д. Кредитов как таковых банк не дает, а лишь инвестирует в бизнес, производство. При этом оно должно соответствовать нормам шариата.