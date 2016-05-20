Вашингтон, 20 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Сети появились рендерные изображения нового iPhone 7. Их опубликовал ресурс GSM Arena.

iPhone 7

На представленных фотографиях можно заметить, что у новыхх устройств Apple будет выступающая над корпусом камера. Дизайн корпуса выполнен так же, как и у нынешнего поколения iPhone, но у новых гаджетов заметны пластиковые вставки в верхней и нижней частях корпуса.

Не исключено, что опубликованные изображения созданы на основании информации о новом iPhone 7, которая стала доступна на сегодняшний день в Сети. Компания-разработчик сообщала, что планирует отказаться от аудиоразъема в 3,5 миллиметра, заменив место подключения наушников на lightning-порт или Bluetooth.

Вместо разъема под наушники разработчики могут теперь встроить второй динамик.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что заводы Foxconn, Wistron и Pegatron в Китае уже начали производство iPhone 7. В сентябре этого года ожидается официальная презентация нового поколения гаджетов Apple.