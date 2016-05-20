Москва, 20 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Российский миллиардер Михаил Фридман решил направить своё состояние на благотворительный цели. Передавать большие деньги своим детям бизнесмен считает неправильным, пишет журнал Forbes.

Уильям Хогарт. Карьера мота. В таверне. 1735

Фридман озвучил свои планы относительно наследства в ходе заседания Forbes Club накануне, 19 мая. «Я не любитель давать публичные обещания такого рода, но могу сказать, что принял решение — мое состояние пойдет на благотворительность», — сказал он. По словам миллиардера, он не единственный, кто намерен так распорядиться деньгами: аналогичное решение принято его бизнес-партнёрами.

По словам Фридмана, у него есть для этого свои причины. Прежде всего, он уверен, что его дети должны добиваться карьерных успехов без его протекции. Кроме того, молодых людей (старшей дочери Фридмана 22 года) с большими деньгами могут использовать недоброжелатели.

«Худшее, что я мог бы сделать для своих детей, — это передать им крупную сумму денег», — сказал бизнесмен. Он также пообещал, что не будет задействовать своих детей в бизнесе «Альфа-груп».

Отмечается, что у Фридмана четверо детей: старшая Лора Фридман 1993 г.р., Катя Фридман (1996 г.р.), Александр Ожельский (2000 г.р.) и Ника Ожельская (2006 г.р.). Они занимают десятое место в списке богатейших наследников российских миллиардеров за 2016 год.