Госдума скорректировала понятие «политическая деятельность» для НКО
Москва, 20 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Закон, которым уточняется понятие «политическая деятельность» для НКО, Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Закон уточняет понятие «политическая деятельность», определяет цели, сферы, задачи для организаций, чья деятельность может определяться как политическая.
Из-под определения выводятся организации, которые задействованы в определенной сфере, в частности, защита животного мира, физкультуры и спорта, социальная помощь гражданам, отметил один из авторов, глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР). Выводятся из определения политической деятельности НКО, которые занимаются благотворительностью, вопросами материнства и детства. Исключение также сделано для организаций, работающих в области культуры и искусства.
При этом «оценочный подход к анализу той или иной структуры» сохраняется.
С принятием закона нормы, касающиеся НКО-иностранных агентов, на них не распространяются. «Благотворительные организации начали бить тревогу, сообщая о том, что они могут попасть в список НКО, выполняющих функции иностранных агентов. Закон решает проблему», — сказал Нилов.