Москва, 20 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Закон, которым уточняется понятие «политическая деятельность» для НКО, Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Закон уточняет понятие «политическая деятельность», определяет цели, сферы, задачи для организаций, чья деятельность может определяться как политическая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы

Из-под определения выводятся организации, которые задействованы в определенной сфере, в частности, защита животного мира, физкультуры и спорта, социальная помощь гражданам, отметил один из авторов, глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР). Выводятся из определения политической деятельности НКО, которые занимаются благотворительностью, вопросами материнства и детства. Исключение также сделано для организаций, работающих в области культуры и искусства.

При этом «оценочный подход к анализу той или иной структуры» сохраняется.

С принятием закона нормы, касающиеся НКО-иностранных агентов, на них не распространяются. «Благотворительные организации начали бить тревогу, сообщая о том, что они могут попасть в список НКО, выполняющих функции иностранных агентов. Закон решает проблему», — сказал Нилов.