«Киев готовит обстрел мирных жителей и собственных войск в районе Авдеевки»
Донецк, 20 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Командование ВСУ продолжает подготовительные мероприятия для совершения крупномасштабных провокаций в районе Авдеевки возле Донецка в период с 20 по 22 мая. Об этом на вечернем брифинге 19 мая заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Согласно замыслу противника, спланировано нанести удары авиационными средствами поражения по своим войскам и гражданскому населению с применением нештатных пусковых установок по типу тех, которые используют террористы ИГИЛ», — сказал Басурин.
По его словам, в рамках подготовки к этой операции спецназ ВСУ подорвал мост через реку Каменка — «благодаря чему в случае провокационного обстрела окажутся блокированы формирования националистов и подразделения ВСУ, дислоцированные в районе Авдеевки».
Басурин уточнил, что замысел украинского командования предусматривает также обстрелы позиций сил ДНР — «что должно спровоцировать ответные удары по местам скопления украинских войск».
«Вчера были отправлены на наш электронный адрес данные о местоположении всех подразделений ВСУ и украинских националистов, дислоцируемых в районе населенного пункта Авдеевка юго-восточнее реки Каменка. Информация нашей разведкой проверяется. Но могу уже сказать, что проверенная часть данных соответствует действительности», — резюмировал заместитель командующего оперативным командованием ДНР.