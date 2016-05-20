Оттава, 20 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 19-го мая, что Великобритания должна остаться в составе ЕС, сообщает The Guardian.

occupy.com Великобритания в составе ЕС

«Большее единение является путем к большему процветанию. У нас замечательные отношения с сильной и единой Европой, и мы, без сомнения, надеемся, что они продолжатся. Великобритания всегда будет обладать влиянием, однако очевидно, что оно усилится, благодаря членству страны в ЕС. Я считаю, что всегда лучше, когда мы работаем как можно сплоченнее, а сепаратизм или разделение, кажется, не является продуктивным путем для стран», — отметил глава канадского правительства.

Трюдо также критически отнесся к предположению, что Соединенное Королевство сможет добиться столь же привлекательных условий торговли с ЕС, какие получила Канада. По его словам, Оттава потратила десять лет на переговоры об этом соглашении, и оно еще должно вступить в силу.

«Нет ничего простого или автоматического [в переговорах о торговом соглашении]. Поэтому я думаю, там эту историю немного упрощают».