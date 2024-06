Москва, 20 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнаружила в англоязычной версии публикации Euronews о депортации крымских татар в 1944 году ложные сведения. Согласно сообщению телеканала для англоязычной аудитории, из Крыма в 1944 году были депортированы два миллиона крымских татар. МИД ждёт от телеканала извинений за клевету, написала Захарова в своём Facebook.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму, 1893

Захарова сообщила, что, знакомясь с публикациями телеканала Euronews, которые посвящались проходящим в Киеве «праздничным мероприятиям» к годовщине депортации крымских татар, заметила вопиющее расхождение данных и несоответствие истине. В русскоязычной версии написано следующее: «Более 200 тысяч татар были депортированы из Крыма с 18 по 20 мая 1944 года».

Для англоязычной аудитории ситуация изложена иначе. «Crimea's Tatars are remembering their great national tragedy, the mass deportation by Stalin in May 1944 of more than two million men, women, and children», — процитировала Захарова сообщение.

Дипломат обратила внимание, что в публикации не допущено опечаток: число написано буквами. «Это не двойные стандарты в подаче информации на разные аудитории, не ангажированность. Это ложь», — заявила Захарова.