Таллин, 20 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Повышение акцизов на алкоголь в Эстонии было необдуманным решением, поскольку из-за этого государственная казна уже не получила 7 млн евро. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает эстонский телеканала ETV+ со ссылкой на представителя Эстонского союза производителей и импортеров алкоголя Владимира Фельдмана.

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По его мнению, правительство добилось того, что люди не готовы покупать алкоголь по новым ценам и приобретают его в Латвии или на черном рынке. «Акцизы выросли на 15%, а казна недополучила 7 млн евро. Парадокс, но это так», — свидетельствует он, добавив: «Недополученные миллионы евро— это результат того, что решения принимаются быстро и необдуманно».

По мнению Фельдмана, государство превысило определенный «моральный барьер», когда люди уже не готовы покупать алкоголь по таким ценам. «Пить меньше не стали, я думаю, что все просто ушло в другое русло. Нельзя забывать про «левый» алкоголь и черный рынок», — добавил он. При этом очень многие жители приграничных с Латвией и Россией районов покупают алкоголь там, тем самым принося деньги латвийскому бюджету.

Еще один негативный момент, по его словам, это то, что финские туристы, традиционно покупавшие в Таллине алкоголь на сотни миллионов евро в год, также предпочитают теперь проезжать Эстонию насквозь и совершать покупки в Латвии. По его данным, сейчас на латвийско-эстонской границе открываются магазины, специально предназначенные для продажи алкоголя жителям Эстонии. Эстонский союз производителей и импортеров алкоголя планирует совершить поездку к одному из таких магазинов в Икла (южная Эстония) на территории бывшего погранпункта, чтобы привлечь внимание государства к проблеме.

Союз производителей и импортеров алкоголя Эстонии призывает выстроить диалог между государством и бизнесом. «Потому что увеличивая нагрузку на эстонские предприятия, правительство в какой-то момент просто загубит всю индустрию, и потом будет поздно что-либо решать», — заявил представитель союза.

Напомним, за четыре года (2015−2018) акцизы в Эстонии будут увеличены ежегодно по 10%, а в 2015 году этот рост составил 15%. В сумме рост акциза составит 45%. Таким образом, бутылка водки подорожает только за счет акцизов на несколько евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, финны все меньше покупают алкоголя в Эстонии: раньше они скупали 36% всей производимой алкопродукции крупнейшего предприятия отрасли Эстонии Liviko. C 2014 года в Финляндии вступило новое правило, согласно которому турист может ввезти в страну алкоголь только в объемах, допустимых для личного пользователя. В Финляндии действует государственная монополия на продажу алкоголя.

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