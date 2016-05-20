Белореченск, Краснодарский край, 20 мая, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае жене чиновника придется объяснять происхождение земельных участков, оказавшихся в ее собственности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональном надзорном ведомстве 20 мая, в законности их приобретения усомнились сотрудник прокуратуры, которые провели проверку достоверности представленных сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих и их семей.

Исаак Левитан. Поле. 1890-е

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На Кубани осуждены два махинатора с землей

Согласно декларации, в собственности у супруги главы Белореченского городского поселения находятся земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 30 гектаров. Указано, что они перешли к ней по наследству от матери в 2014 году. Участки якобы были приобретены по договору купли-продажи у 11 граждан, которые якобы получили по 20 тысяч рублей за проданные ими паевые земли.

Также ранее от имени продавцов в территориальный орган Росреестра были поданы заявления для оформления права долевой собственности на земельные участки. При этом, как оказалось, все продавцы на момент заключения сделок являлись умершими.

В этом деле теперь будут разбираться следователи. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особом крупном размере). Общая сумма ущерба, причиненного родственникам умерших, превысила 3,1 миллиона рублей.

В настоящее время на земельные участки наложен арест.

Добавим, что аферы с землей — достаточно часто явление на Кубани. Так, в Темрюке на махинациях с земельными участками попались двое мужчин. В начале марта текущего года суд признал обоих виновными в мошенничестве и покушение на мошенничество, совершенном в особо крупном размере. Они покусились на семь земельных участков в станице Голубицкой. Противоправные действия мошенников нанесли администрации Темрюкского района ущерб, превышающий 15 млн рублей.

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