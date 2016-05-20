Москва, 20 мая, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании президиума экономического совета, запланированном на 25 мая, заслушает предложения председателя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и других участников совета. Президенту будет предложено два варианта вывода экономики из кризиса: бюджетное стимулирование и бюджетная консолидация, пишет газета «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кудрин выступает против бюджетного стимулирования экономики и видит вывод экономики из кризиса с последующим ростом в реформировании судебной и правоохранительной систем. Один из участников совета пояснил, в чём заключается цель реформ: «Не надо гнать страну к экономическому росту в ближайшее годы, для этого нет ресурсов. Максимум можно выйти на стабильный рост ВВП в 1%». Первоочередной задачей, по мнению сторонников Кудрина, является снижение дефицита до одного процента ВВП и снижение инфляции — до четырёх процентов.

Вариант бюджетного стимулирования предлагают советник президента Андрей Белоусов и бизнес-омбудсмен Борис Титов. По их мнению, экономический рост возможен при перераспределении прибылей компаний, которые сейчас лежат на счетах. Директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова пояснила, что вложение этих средств начнётся после снижения инфляции и квазиполитических рисков. По её мнению, основная проблема не в отсутствии ресурсов, а в том, что бизнес не склонен делать инвестиции.

По мнению сторонников бюджетного стимулирования, ВВП страны может расти по четыре процента в год, начиная с 2018 г. Обе позиции участник совета уже рассмотрели на предваряющей заседание встрече.