Волгоград, 20 мая, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В Волгограде дорожает стоимость социального проездного билета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» 20 мая, проездные на трамвай и троллейбус по новой цене начнут продавать уже с завтрашнего дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трамвай в Волгограде

Так, стоимость социальных проездных билетов для проезда в троллейбусе и на обычном трамвайном маршруте составит теперь 250 рублей, что больше прежней на 50 рублей. С 210 рублей до 280 рублей поднимется стоимость социального проездного билета на скоростной трамвай, который также дает право на льготный проезд на трамваях обычных маршрутов.

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Коснется повышение не только горэлектротранспорта, но и автобусов внутренних и пригородных сообщений. Так, за социальный проездной для проезда в городском автобусе льготникам теперь придется заплатить 200 рублей (ранее стоимость составляла 150 рублей), в автобусах пригородного сообщения — 300 рублей. На маршрутах внутреннего речного транспорта стоимость увеличится до 410 рублей, в пригородных поездах — 520 рублей.

Добавим, что изменяется стоимость социальных проездных билетов для проезда на автомобильном, городском электрическом, внутреннем водном и пригородном железнодорожном транспорте с 1 июня 2016 года. Соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области 10 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз стоимость социальных проездных билетов менялась в 2014 году. Новые цены на проездные документы для некоторых групп граждан были утверждены волгоградским правительством с 1 января 2014 года. Так, стоимость проезда в автобусах городского сообщения составила 290 рублей (вместо 110 рублей). Проездной для поездок в трамвае и троллейбусе стал стоить 310 рублей (ранее — 150 рублей), на скоростном трамвае — 360 рублей (вместо прежних 160 рублей). Месячный проездной на автобусы пригородного сообщения подорожал со 160 до 450 рублей, на внутригородских и пригородных маршрутах внутреннего водного транспорта с 230 до 870 рублей.

Между тем, областные парламентарии неоднократно поднимали вопрос о необходимости пересмотра стоимости соцпроездных. В итоге в апреле после внесения поправок в бюджет ранее принятые цены были скорректировать в сторону уменьшения. Действовать они начали с 1 июня 2014 года. Стоимость социального проездного на трамвай составляла 200 рублей, на скоростной трамвай и пригородный автобус — 210 рублей. Цена на месячный проезд в городском автобусе для льготных категорий граждан была установлена на уровне 150 рублей.

Добавим, что на тот момент, по данным пресс-службы правительства Волгоградской области, льготы на проезд имели 748 тысяч жителей региона. На компенсацию расходов транспортных предприятий из бюджета Волгоградской области выделили 125 млн рублей.