Оренбург, 20 мая, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудники полиции установили двух детей, разводивших костры в здании, где учился Юрий Гагарин. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 20 мая сотрудник пресс-службы УМВД по Оренбургской области Александр Караванский, сотрудниками отдела полиции № 1 межмуниципального управления МВД России «Оренбургское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 12 лет, которые разводили костры в здании.

wallspaper.ru Огонь

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в доме по ул. Советской, д. 1 возник пожар. Сотрудники полиции выяснили, что вечером 3 мая внутрь здания проникли брат с сестрой, проживающие в ближайшем доме. На третьем этаже дети стали срывать со стен обои и поджигать их, после чего затушили костры и ушли.

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В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, назначены ряд экспертиз. Версия о причастности данных детей к произошедшему возгоранию рассматривается как одна из основных. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

По данным органов внутренних дел, мать данных детей состоит на профилактическом учете в полиции и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая в здании, где ранее находилось знаменитое Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище, произошел пожар. На его ликвидацию ушло более пяти часов. Огонь уничтожил 1 тыс. квадратных метров. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 45 человек, в том числе четырех детей. В связи с пожаром в Оренбурге вводился режим ЧС муниципального характера.

Напомним, дом № 1 по ул. Советской является памятником федерального значения. Однако здание находится в аварийном состоянии. Стоит отметить, что часть здания находится в федеральной собственности, жилая часть — в управлении и на обслуживании ООО «Оренбургская управляющая компания» (4145,05 кв. метров).

Если с содержанием жилой части вопрос ясный, то с федеральной (по сути, заброшенной) вопрос, скорее, открытый. Как ранее сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Оренбургская управляющая компания» Константин Ремнев, в федеральной собственности находится здание общей площадью 7364,4 кв. метров. В свою очередь в Федеральном агентстве по управлению госимуществом корреспонденту ИА REGNUM сообщили о площади в 5835,7 квадратных метров.

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Возбуждение в 2013 году уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения объекта культурного наследия, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере» завершилось приостановкой производства. «Дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — отметили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

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В полиции также сообщили, что в связи с ликвидацией ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества», в 2015 году с прекращением права хозяйственного ведения предприятия на нежилые помещения дома на Управление Росимущества по Оренбургской области возложена обязанность принять в государственную казну РФ объект культурного наследия.

В самом Управлении корреспонденту ИА REGNUM заявили, что в реестре федерального имущества на территории Оренбуржья здание не учтено.

На запрос в Федеральное агентство по управлению госимуществом по поводу собственника здания пришел следующий ответ: «Собственником помещений в здании, общей площадью 5835,7 кв. метров, является Российская Федерация. Остальная часть здания находится как в муниципальной собственности, так и в частной собственности. В соответствии распоряжением Правительства РФ от 01.07.2013 г. предприятие по реализации военного имущества включено в программу приватизации федерального имущества на 2014−2016 годы».

По данным ведомства, помещения в доме по ул. Советской, 1 также включены в план приватизации федерального имущества на 2014−2016 годы. Распоряжением Территориального управления Росимущества в городе Москве от 21.08.2015 г. право хозяйственного ведения предприятия по реализации военного имущества на помещения прекращено.

«Однако до настоящего времени в связи с запретом на совершение регистрационных действий в органах Росреестра, наложенным службой судебных приставов, соответствующие сведения о прекращении права хозяйственного ведения предприятия на помещения в единый госреестр не внесены», — сообщили в Росимуществе.

В министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области указывают на сложности в предъявлении претензий по поводу аварийного состояния здания. В ведомстве подчеркнули, что у области есть желание взять на свой баланс памятник культуры, на который имеются большие планы. Здание может стать визитной карточкой, а на его базе может появиться единый музей космонавтики.