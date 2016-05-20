Москва, 20 мая, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Законодатели пытаются отрегулировать работу гостиничного бизнеса, выступая против размещения хостелов в жилых домах, эксперты же призывают пересмотреть инициативу в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Хостельеры, в свою очередь, считают, что изменения в законодательстве негативно отразятся на их работе. Корреспондент ИА REGNUM попытался разобраться, как будет функционировать рынок малых гостиниц в Москве и чего ждать поклонникам бюджетных путешествий.

vsegost.com Резьба. Винт

«Депутаты хотят перевести нас в подвалы»

Представители гостиничного бизнеса отрицательно оценили законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. По мнению председателя «Лиги хостелов» Евгения Насонова, депутатская инициатива нанесет непоправимый урон гостиничной отрасли. В первую очередь законопроект касается Санкт-Петербурга, Крыма и Москвы.

«Мы рассчитываем, что до второго чтения будут внесены поправки, которые принципиальным образом меняют сущность законопроекта. Иначе — это катастрофа для всей страны. Перевод в нежилое помещение не спасает, потому что согласно нормам действующего законодательства, то есть статьи 23, части 2 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», проживание в нежилых помещений как постоянно, так и временно — запрещено в принципе. То есть перевод в нежилое помещение — невозможен», — заявил Насонов.

Он пояснил, что при переводе квартиры в нежилой фонд собственник обязан провести работы по переоборудованию помещения и переоформлению массы документов, что потребует дополнительных затрат. «И вообще, что это за закон такой? Жилые помещения предназначены для того, чтобы люди там жили, это даже из названия понятно. А что такое нежилые помещения? Это подвалы, чердаки, производственные помещения и так далее. Смотрите, пока вы живете в своем городе, то вы гражданин категории А, а когда вы поехали в другой город, то вы сразу превращаетесь в гражданина категории Б и должны жить в подвале? Депутаты хотят перевести нас в подвал», — добавил председатель «Лиги хостелов».

В случае принятия законопроекта в существующем виде, все добросовестные хостельеры вынуждены будут закрыть свой бизнес. По словам директора хостела «3 пингвина» Анны Боровиковой, предполагаемые изменения ухудшают положение собственников жилых помещений, и создают предпосылки для возникновения социальной напряженности.

«Я даже себе представить не могу, что закон в таком виде примут. В него, я уверена, будут приняты поправки, которые смогут разрешить коллизию между неудобствами для соседей и правом использовать квартиры для временного проживания. Вот чтобы мы добавили, так это решили бы вопрос с платой за содержание. По Жилищному Кодексу она рассчитывается рационально площади. Получается перекос. Полагаю, что нужно просто предоставить собственникам право перераспределять эту плату. Например, собранием установить, что в нашем конкретном доме мы будем собирать плату за содержание не пропорционально площади, а пропорционально проживающим», — полагает Боровикова.

«По опыту борделей»

«Я думаю, что объекты будут просто уходить в тень. И хорошего в этом мало будет. Вот есть же бордели, которые запрещены, но они имеют место быть. Какая там взяточность — это страшное дело! Если закон примут, то те, кто нечестно работают, будут работать по примеру борделей», — уверена собственник сети хостелов «Рус» Регина Давлетова.

С таким же прогнозом согласна владелец хостела «Тайга» Алена Енова: «Это будет большая коррупционная площадка. Хостелы получат опыт борделей. Вроде как нельзя, но они нашли лазейку и работают также, в открытую», — отметила Енова.

«Надо уходить от черных схем»

Тем не менее региональные парламентарии уверены, что появление закона своевременно и необходимо. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM федеральный законопроект, заместитель председателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике ВалерийТеличенко («Единая Россия») напомнил о покое жильцов многоквартирных домов. «Закон я поддерживаю, потому что нужен статус нежилого помещения для отелей. Нельзя же это организовывать в многоквартирных домах, и нельзя нарушать привычный покой жильцов», — отметил он.

Депутат добавил, что получает множество жалоб от москвичей на нарушения со стороны постояльцев хостелов. «Я считаю, что законом должно быть все урегулировано. Такие хостелы, действительно, надо устраивать на первом этаже, где человек зашел и вышел, не мешая окружающим. Гостиница — это нежилое помещение для временного пребывания. При этом считаю нужным владельцам мини-гостиниц предоставить альтернативную площадь. Надо уходить от черных схем», — уверен Теличенко.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий Сазонов напомнил, что эксперты палаты уже дважды рассматривали данный законопроект и пришли к выводу, что представляется необходимым не закрывать хостелы, а предъявлять к ним дополнительные требования, осуществлять дополнительный контроль за их деятельностью в целях обеспечения соблюдения прав жителей домов, проживающих в смежных с малыми средствами размещения жилых помещениях.

При этом Сазонов уверен, что поправки в закон необходимо принять в формате пилотного проекта, тем более в преддверии проведения чемпионата мира по футболу, когда турпоток увеличится. «Вот привыкли искать с фонариком в светлой комнате днем, там где у нас люди официально зарегистрированы, предприниматели работают, а нелегалов не трогать. А вот по добросовестным собственникам, как правило, такая нагрузка законодательная и бьёт. Основная же проблема исходит от нелегальных средств размещения. Тут, в основном, частные квартиры, представители ближнего зарубежья, которые там без соблюдения норм и правил просто живут в жилых помещениях. По ним больше всего жалоб и идет», — пояснил эксперт.

Туристы выбирают хостелы по принципу дешевизны

Радикальных изменений в сфере туризма столицы все же ждать не стоит, считает исполнительный директор ООО «Хотелбук-Сервис» Оксана Фаст. Она пояснила, что хостелы пользуются спросом в связи с дешевизной предлагаемых услуг, а не благодаря своему удобному расположению.

«В российских реалиях поток туристов, который предпочитает хостелы, не столь заметен среди общего показателя, а если говорить о внутреннем туризме, то народ до сих пор живет по старинке — либо у родственников, либо у знакомых. Если говорить о городах, куда традиционно отправляются на выходные, то там есть много мини-отелей и других средств размещения, где расценки на порядок ниже, чем у сетевых гостиниц», — резюмировала Фаст.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, который дополняет Жилищный кодекс положением, запрещающим использовать жилые помещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг.

Необходимость внесения поправок авторы законодательной инициативы объясняют тем, что в настоящее время участились случаи использования жилых помещений в качестве хостелов. Тем самым нарушаются права постоянных жильцов дома.

Согласно проекту закона, размещать гостиницы в домах можно будет только после перевода жилого помещения в категорию нежилого. Так, хостел должен быть расположен на первом этаже и иметь отдельный вход. Кроме того, помещение под хостел необходимо будет оснастить системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией.