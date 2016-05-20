Москва, 20 мая, 2016, 09:34 — ИА Регнум. По какому сценарию будет играть рубль дальше? Для пары доллар/рубль пока сохраняет актуальность диапазон 64,50−67 руб./долл., и базовый сценарий на ближайшие дни не предполагает выхода из этого диапазона, считает аналитик ТелеТрейд Михаил Поддубский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако фактором риска для рубля и в целом валют развивающихся стран может стать ухудшение аппетита к риску на финансовых рынках и возобновление коррекционного сценария на американском рынке акций. Таким образом, по валютам развивающихся стран можно будет увидеть новую волну ослабления, а по паре доллар/рубль могут быть достигнуты цели в районе 69−70 руб./доллар», — предположил эксперт.

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В свою очередь эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков заявил: «Сегодня, 20 мая, в преддверии отчета Baker Hughes, нефть торгуется выше $49 за баррель марки Brent. Однако тенденция к ослаблению российской валюты еще не исчерпана, и целью доллара остается подъем в район 68 рублей за доллар. Возможно, эта цель будет достигнута на следующей неделе. По евро ожидается тестирования уровня 75,50 рубля».

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Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля начал падать на фоне растущей нефти. На 20 мая Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, доллар США подорожал на 1,1469 рубля и составил 66,2110 рубля. Евро вырос на 96,78 копейки до 74,2755 рубля. Цена нефти марки Brent выросла на 0,90% до $49,25 за баррель.