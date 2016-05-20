Пекин, 20 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. В Гуанси-Чжуанском автономном районе состоялся суд над 3 последовательницами запрещенного в Китае учения Фалуньгун. Народный суд г. Хэчжоу признал подсудимых виновными.

atheistrepublic.com Последователи религиозного движения Фалуньгун

В результате судебного слушания было установлено, что подсудимые Чжан, Сянь, Хуан распространяли запрещенную литературу и агитировали граждан КНР стать последователями движения Фаньлунгун, пишет «Чжунго жибао».

Суд приговорил трех женщин к лишению свободы на различные сроки от 1 года до 2,5 лет. Подсудимые заявили, что не собираются обжаловать приговор.

Последовательницы были арестованы в сентябре 2015 г. в г. Учжоу. В доме, где были задержаны женщины, были обнаружены запрещенные книги и другие печатные материалы. Как установило следствие, Чжан, Сянь, Хуан организовали у себя дома подпольную типографию, где печатали книги о Фалуньгуне, после чего распространяли их среди жителей города.

Согласно китайскому законодательству, движение Фалуньгун считается незаконной организацией, чья деятельность запрещена на территории КНР. Запрет вступил в силу в 1999 г.