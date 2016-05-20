Каир, 20 мая, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Египетская авиакомпания EgyptAir снова сообщила о том, что обнаружены обломки лайнера А320, разбившегося накануне, 19 мая, при перелёте из Парижа в Каир. Информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика.

Остров Карпатос

Обломки найдены неподалёку от греческого острова Карпатос. Отмечается, что родственников пассажиров и членов экипажа проинформировали об обнаружении обломков. Родственники погибших прибыли в аэропорт египетской столицы.

Как передавало ИА REGNUM, лайнер А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров 19 мая. Позже стало известно, что он разбился. На борту самолета находились 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа).

Появилась информация, что авария с A320 авиакомпании EgyptAir неизбежно повлияет на сроки возобновления авиасообщения между РФ и Египтом.