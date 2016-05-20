Пекин, 20 мая, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Премьер-министр КНР Ли Кэцян выступил на открытии первой Всемирной конференции по развитию туризма, начавшей свою работу 19 мая в Пекине. Китайский политик сообщил, что власти страны планируют побороть бедность в отдельных регионах Китая с помощью развития новых туристических маршрутов.

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«По нашим прогнозам, в ближайшие 5 лет более 12 млн граждан КНР перестанут жить за чертой бедности благодаря развитию индустрии туризма в Китае», — сообщил Ли Кэцян.

Премьер-министр отметил, что многие отдаленные районы, где развитие промышленности и сельского хозяйства невозможны из-за ряда объективных причин, уже побороли бедность за счет развития туризма, пишет «Синьхуа».

«Китай рассматривает туризм в качестве важного направления продвижения структурных реформ. В 2015 г. в туристической индустрии было занято более 28 млн граждан КНР», — добавил китайский политик.

Ли Кэцян призвал другие страны упростить процедуру получения виз, а также расширить сотрудничество в области развития туризма.