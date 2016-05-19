Минск, 20 мая, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Белоруссия сможет обслуживать свой внешний долг и собирается его сократить. Об этом 19 мая на конференции в Минске заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Селиверстова, в погашении внешнего долга большую роль играют российские нефтепошлины, переданные правительством РФ в бюджет постсоветской республики накануне ратификации официальным Минском договора о Евразийском союзе. В 2016 году власти Белоруссии надеются получить от взимания этих пошлин $1,5 млрд, которые будут направлены на погашение внешнего госдолга постсоветской республики. При цене $40 за баррель от пошлин удастся получить $900 млн, сообщил представители Минфина.

Ещё половину суммы, которую необходимо будет перечислить зарубежным кредиторам, планируется изыскать из других источников. Среди таковых Селиверстов назвал евробонды, которых планировалось выпустить в 2016 году на $1 млрд, но до сих пор долговые обязательства руководства Белоруссии на рынке не появились. Время сейчас неподходящее, надо ждать хорошего момента — так пояснил чиновник причину отложенной операции по увеличению госдолга. Он сообщил также, что руководство республики ставит перед собой цель к 2020 году сократить внешний долг до 45% ВВП.

Сейчас в структуре внешнего госдолга Белоруссии около 40% составляют «связанные» кредиты — преимущественно российские и китайские. Самым крупным из них является кредит правительства РФ в размере $10 млрд, выделенный под строительство «Росатомом» БелАЭС в Гродненской области.

Помимо внешних заимствований на выгодных условиях руководство Белоруссии рассматривает и варианты сокращения потребности в них. Как сообщил Селиверстов, уже повышаются акцизы на нефтепродукты и табак, сокращается налоговое льготирование транспорта и связи, урезаются расходные статьи бюджета.

Селиверстов сообщил также о намерении властей Белоруссии «создать национальное рейтинговое агентство», причём планируется эту работу сделать с помощью представительства Fitch в постсоветской республике. Отметим, ранее представители официального Минска неоднократно заявляли о таком намерении, причём из партнёров рассматривалась китайская компания Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. («Дагонг»), а поводом стали известия об ухудшении рейтинговых позиций правительства и компаний Белоруссии в оценках авторитетных западных агентств.

Структурные реформы в Белоруссии возможны даже без кредита МВФ, сообщил Селиверстов. По его словам, на программу реализации таковых «Европейский фонд стабилизации и развития» выделил $2 млрд в рамках подписанного соглашения и уже получен первый транш в размере $500 млн, что свидетельствует об успехах либерализации белорусской экономики и должно быть учтено рейтинговыми агентствами.

Также проводится приватизация. В качестве примера представитель Минфина привёл один из крупнейших банков постсоветской республики — «Белинвестбанк». Помощь в этом оказывает «Европейский банк реконструкции и развития», который ранее выделил белорусскому госбанку кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2015 года Александр Лукашенко рассказал журналистам о клятве, которую он вместе с членами правительства дал в Уфе — в течение пяти лет решить проблему долгов. «И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам в течение пяти лет, никогда не заимствовать — обходиться без заимствований», — сообщил он. Эксперты разошлись в оценках причин, которые побудили архитектора «рыночного социализма» сделать такое заявление.