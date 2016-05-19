Кишинёв, 19 мая, 2016, 23:57 — ИА Регнум. В Бухаресте и Брюсселе обеспокоены в связи с намеченными на осень в Молдавии выборами президента, опасаясь, что по их итогам республика может сбиться с «пути реформ». Об этом заявил по итогам прошедшего в Кишиневе заседания парламентского комитета по ассоциации ЕС — Молдавия сопредседатель комитета, румынский европарламентарий Анди Кристя, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

По словам румынского депутата, доверие Бухареста и Брюсселя к молдавским властям за последний год пошатнулось, однако нынешнее правительство Молдавии «находится в процессе восстановления доверия». «ЕС ждет этого, мы хотим иметь серьезного собеседника с политической волей. Осенью состоятся президентские выборы и необходимо сделать все возможное, чтобы это событие не остановило движение по пути реформ», — дал указание Кристя.

По его словам, для Молдавии «крайне важна стабильность, поскольку она является хорошей предпосылкой для проведения реформ». «Для Молдавии сейчас очень важно проводить реформы, сохранить стабильность и продолжать европейский курс», — добавил он.

Сопредседатель комитета с молдавской стороны, лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что у Молдавии «нет иного пути кроме европейского», а «евроинтеграция — необратимый процесс».

«Мы партнёры и не ставим себе целью проверять домашнее задание, как учителя в школе. Мы приезжаем, чтобы оказать поддержку и сотрудничать. Но конечно, мы хотим видеть результаты обещаний», — подчеркнул в свою очередь депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, также являющийся членом комитета.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президент Молдавии назначены на 30 октября 2016 года. Согласно соцопросам, у представителей нынешней власти победить на них шанса нет. Наибольшие шансы на победу — у оппозиционных политиков: экс-министра просвещения Майи Санду, обещающей борьбу с коррупцией и олигархией, а также «настоящую евроинтеграцию», и лидера социалистов Игоря Додона, которого спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин называл «надежным и главным партнером».