Анкара, 19 мая, 2016, 23:31 — ИА Регнум. На юге Турции подорвался предполагаемый боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел во время рейда полиции в городе Газиантеп.

sfw.so Граната Ф1

По предварительным данным, в результате взрыва злоумышленник погиб. О других погибших и пострадавших не сообщается.

«Исламское государство» — террористическая группировка, под контролем которой находится часть территорий Сирии и Ирака.

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