Москва, 19 мая, 2016, 22:50 — ИА Регнум. «Химки» с самого начала играли удачно и ни в чём ЦСКА не уступали. Счёт был примерно равным в течении всего матча Максимальное преимущество «Химок"составило семь очков и было достигнуто в середине третьей четверти. Однако в начале четвёртой четверти армейцы вырвались вперёд, а за три минуты до конца ужн они выигрывали семь очков. За минуту химчане сократили разрыв до двух очков, но армейцы концовку провели чётко. Последняя атака на последних секундах матча подвела черту в противостоянии командных действий ЦСКА и индивидуальных усилий «Химок». Выигрывая одно, армейцы стремительно разыграли мяч, не давая сфолить соперникам, и завершили атаку, когда ближайший из соперников был метрах в десяти от своего беззащитного кольца.

cskabasket.com Победа ЦСКА

ЦСКА (Москва) — «Химки» (Химки) 86:83 (20:20, 17:20, 22:22, 27:21), счёт в серии 1:0

Следующая игра сегодняшних соперников пройдёт в Москве послезавтра, 21 мая, а завтра второй матч своей полуфинальной серии в Казани проведут УНИКС и «Зенит».