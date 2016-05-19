Москва, 19 мая, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Встреча, прошедшая 19-го мая на арене «ВТБ Ледовый дворец» в российской столице, завершилась со счетом 4:1.

fhr.ru Победа сборной России

Шайбы в составе сборной России забросили Вадим Щипачев (дубль), Евгений Дадонов и Александр Овечкин. Автором единственного гола у Германии стал Патрик Раймер.

Таким образом, подопечные Олега Знарка вышли в полуфинал ЧМ-2016, где встретятся с командой Финляндии.

В другом полуфинале сыграют команды Канады и США.

ЧМ-2016. ¼ финала.

Россия — Германия — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

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