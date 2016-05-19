Вашингтон, 19 мая, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Представители США ни на каком уровне не намерены принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2016). Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил официальный представитель Госдепартамента США.

Флаг США

«Наша позиция не изменилась, — сказал представитель ведомства. — Американское правительство не примет участие ни на каком уровне».

Источник также добавил, что компаниям США тоже не рекомендовано участие в форуме, но данное решение их руководители должны принимать самостоятельно.

«Мы (власти США) ясно дали понять американскими компаниям, что есть явные риски — и экономические, и репутационные, связанные с их сотрудничеством с представителями власти, вмешивающейся в дела соседней страны», — отметил представитель Госдепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. Данное решение стало итогом состоявшегося за два дня до этого референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали решение о воссоединении с Россией.

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