Москва, 19 мая, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Сборная США по буллитам обыграла команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Встреча, прошедшая 19 мая в российской столице, завершилась со счетом 2:1.

usahockey.com Игроки сборной США по хоккею

Команда Чехии вышла вперёд на 16-й минуте игры, когда Томаш Зогорна реализовал буллит. Сборная США сравняла счет в начале второго периода — точный бросок на счету форварда Остона Мэттьюса.

В основное время и в овертайме зрители заброшенных шайб так и не увидели, а в серии послематчевых буллитов победу вырвали хоккеисты США.

Таким образом, американская команда стала вторым полуфиналистом ЧМ-2016. В следующей стадии ЧМ сборная США сыграет с победителем пары Канада — Швеция.

ЧМ-2016. ¼ финала.

Чехия — США — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

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