Москва, 19 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Специалисты «Мивара» и инновационного предприятия при Институте информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН представили многоцелевую робототехническую платформу «Муром-ИСП» — гибрид андроида и колесного робота. Устройство оснащено уникальной программой «Разуматор». Это «логический планировщик», как поясняют разработчики, дающий возможность автономным роботам и робототехническим комплексам самостоятельно строить алгоритм и эффективно решать задачи без участия людей.

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Значит ли это, что такой робот может мыслить? На этот вопрос ИА REGNUM был получен утвердительный ответ. Более того, именно это качество делает российскую разработку уникальной, не имеющей мировых аналогов.

«У нас своя математическая модель, свой подход к обработке и хранению информации. События и объекты описываются специфическим образом, что позволяет связывать между собой не каждую единицу данных, а обрабатывать информацию по смыслу, — пояснил ИА REGNUM PR-директор компании «МИВАР» Олег Синча. — Ее обработка требует на порядки меньше ресурсов и происходит быстрее. Это существенное преимущество перед традиционными способами обработки информации. За рубежом «железо», может быть и то же, а «мозги» у нас лучше. У них все системы основаны на выборе, статистике, как любой компьютер, а у нас машина думает. У нее есть «предобработанные» данные, из которых она выстраивает логическую цепочку, мы даже не знаем, как думает наша система».

Аналогичный полностью автономный робот не так давно прошел по Красной площади — это танк «Армата». Модель, которую показали журналистам, гражданского назначения. Может использоваться МЧС при тушении пожаров, искать нефть и газ в водах Арктики, работать в шахтах при опасных ситуациях, в частности, при взрывах и обвалах, а также в космосе — собирать грунт и другие данные с далекого Марса. Впрочем, при определенных условиях может и чай заварить, и таблетку помочь врачу подобрать, чтобы не навредить здоровью. Ведь из-за обилия «болячек» у пациента доктору бывает трудно определить, не скажется ли прописанное лекарство отрицательно на чем-то другом, а робот сделает это быстро и эффективно.

«Быстрее нас и более умно никто в мире информацию не обрабатывает», — рассказал ИА REGNUM президент компании «Мивар» Олег Варламов. По его словам, западные ученые считают, что научить машину думать невозможно. «В 1950-е годы было сделано заключение, что логический вывод — это нерешаемая задачка, с тех пор мировые школы говорят, что это так, никуда в сторону сойти нельзя», — отметил ученый.

Решение, как это ни странно, довольно простое. Есть база — большой робот «Муром-ИСП», в «кармашке» у которого лежат маленькие роботы-сенсоры, способные выполнять простые операции. Получая задание, робот-папа вытаскивает малыша-помощника и отправляет его на задание. Работают такие системы коллективно — сделана линейка из трех роботов, которые, «соображая на троих», могут успешно решить любую поставленную задачу, даже если кто-то из «команды» выйдет из строя. «Мы говорим не об отдельном роботе, а о группировке роботов, которые автономны, общаются между собой и принимают решения», — отметил глава компании «Мивар». Ресурс у представленной робототехнической платформы весьма приличный: запас хода 20 км, время работы без подзарядки 6−8 часов.

«Автономных» в кавычках роботов сегодня хватает — и полы помоют, и съемку местности проведут, и без водителя довезут, но действуют они по заранее заданному программному алгоритму. По-настоящему автономные роботы, утверждают представители компаний-разработчиков, должны понимать естественный язык, самостоятельно принимать решения и уметь логически мыслить. «Это тот самый «Разуматор», который, наконец, материализовался», — заявил Олег Варламов. — Главное, что эти машины не зависят от человека».

Возможности своего детища разработчики обещают продемонстрировать на четвертой международной конференции «Skolkovo Robotics» (20 мая 2016).