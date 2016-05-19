Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела об инциденте в магазине «Пятерочка» в Петербурге, в результате которого 89-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны, получила тяжелую травму. Об этом сегодня, 19 мая, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Перед судом предстанут замдиректора магазина и охранник. Им грозит реальное лишение свободы.

Рене Магритт. Это — кусок сыра

Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс, в связи с чем расследованием занимался Следственный комитет РФ, а не органы полиции, первоначально возбудившие уголовное дело.

По версии следствия, 19 апреля 2016 года в магазине «Пятерочка» на Стародеревенской улице гражданин Узбекистана Икромджон Набиханов — официально нигде не работающий, но фактически выполнявший функции контролера торгового зала, — безосновательно заподозрил пожилую покупательницу в краже продуктов питания, о чем сообщил замдиректора структурного подразделения ООО «Агроторг» Марии Прощалыкиной.

Когда покупательница вышла за кассу, Прощалыкина потребовала от нее предъявить кассовый чек и показать личные вещи и имеющееся имущество.

«Пенсионерка, предъявив чек, незаконное требование Прощалыкиной о предоставлении для досмотра личных вещей выполнять отказалась, после чего направилась в сторону выхода, а Прощалыкина дала указание Набиханову на ее задержание», — изложили свою версию в ГСУ СКР.

Как считает следствие, после этого Набиханов схватил обеими руками за правую руку пожилую женщину, причинив ей физическую боль. Уже за пределами магазина Набиханов держал ее за плечи, причиняя боль, а Прощалыкина разорвала полиэтиленовые пакеты потерпевшей.

«После этого Прощалыкина, схватив рукой за правую руку потерпевшую, в которой та удерживала упаковку сыра «Голландский», с силой вырвала сыр, в результате чего женщина потеряла равновесие и упала, получив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении Главного следственного управления. Как отмечали СМИ, у пенсионерки — перелом шейки бедра, что в ее возрасте может привести даже к смерти.

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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Набиханов и Прощалыкина, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 330, ч. 1 ст. 118 УК РФ (самоуправство, совершенное группой лиц, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Максимальное наказание за самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Добавим, что на время следствия Прощалыкина находилась под подпиской о невыезде, а Набиханов — под стражей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Приморского района Петербурга предъявила в интересах потерпевшей иск о компенсации морального вреда на сумму 1,5 млн рублей. Иск будет рассмотрен Приморским районным судом в ходе рассмотрения уголовного дела по существу.