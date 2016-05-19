Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Представители министерства строительства и архитектуры Ростовской области разбираются в сложившейся ситуации с невыплатой заработной платы рабочим, трудящимся на главном спортивном объекте ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в управлении по информационной политике региона, в ближайшее время данный вопрос будет решен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расчёт

До разрешения ситуации в положительную сторону проблема будет находиться на контроле областных властей. Кроме того, на рабочем процессе инцидент никак не отразился — работы на стадионе «RostovArena» не прекращаются.

Напомним, что сегодня, 19 мая, на стадионе началась забастовка строителей. Митингующие требуют выплаты заработной платы. На какой срок задерживаются выплаты, не сообщается. Также нет понимания, сколько именно задолжал работодатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на футбольном объекте работают более 2 тыс. человек. Работы опережают график строительства, «RostovArena», вероятно, будет готов на полгода раньше срока.