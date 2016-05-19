Москва, 19 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина настаивает на законодательном запрете ямочного ремонта, передает корреспондент ИА REGNUM 19-го мая. «Необходимо принимать специальный закон, по которому ямочный ремонт в России будет запрещен», — считает сенатор.

pixabay.com Ремонт дороги

«Если его и сохранять, то для ям размером максимум 10 на 10 см. А сейчас по всей России мы наблюдаем залатывание огромных ям площадью 2 на 3 метра», — добавила она.

По мнению Мизулиной, ямочный ремонт — это деньги, выброшенные в трубу. «Единственные выигравшие в этой ситуации — чиновники, для которых ямочный ремонт дорог остается громадным искушением: быстро заделал яму и отчитался», — уверена парламентарий.