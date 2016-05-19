Минск, 19 мая, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Вене 24-го мая состоится «Белорусско-европейский инвестиционный форум» по теме «Продвижение инвестиций ЕС в Белоруссии», сообщил 19-го мая на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Иван Шилов ИА REGNUM Центр

В мероприятии примут участие еврокомиссар по политике добрососедства и расширения ЕС Йоханнес Хан, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ален Пиллу, президент Федеральной палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтл, а также первый зампред Совмина Белоруссии Василий Матюшевский. Целью форума заявлено «улучшение инвестиционного и торгово-экономического имиджа Белоруссии за рубежом, а также содействие привлечению европейских инвестиций в экономику нашей страны». Участники мероприятия — около 150 представителей и официальных структур Белоруссии и ЕС — рассмотрят презентацию инвестиционных возможностей постсоветской республики.

«В ходе Форума будут представлены инвестиционные возможности и преимущества Республики Беларусь, новые условия и перспективы экономического сотрудничества с европейским бизнесом. Особое внимание будет уделено развитию взаимодействия в финансово-банковской сфере, на информационно-коммуникационном направлении и по тематике экологического строительства», — проинформировало министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, «межведомственная рабочая группа по подготовке и проведению 24-го мая 2016 года Белорусско-Европейского инвестиционного форума в городе Вене (Австрийская Республика) создана распоряжением председателя Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым № 126р от 5-го апреля. До этого Совет Министров Республики Беларусь опубликовал постановление №107 от 8 февраля, из которого следует, что Россия, Белоруссия и Украина не являются частями Европы. Ещё ранее были опубликованы документы и заявления официальных лиц постсоветской республики, из которых следует, что они отождествляют Европу с Евросоюзом, который на самом деле объединяет не все страны европейской части Евразии.

В интервью Центральному телевидению Китайской Народной Республики (ССTV) 1-го марта Александр Лукашенко заявил, что под Европой он понимает Евросоюз. В частности, он сказал: «Надо понимать, что Белоруссия — это центр Европы, а Европа — это Европейский союз, это высокотехнологичный союз». Затем, 9-го марта в ходе переговоров со спецпредставителем ЕС по правам человека Ставросом Ламбринидисом Лукашенко несколько раз повторил тезис о том, что постсоветская республика является частью Европы, при этом отождествляя Европу с Евросоюзом.