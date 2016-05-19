Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Поскольку к России были применены санкции, в силу чего российская делегация временно не участвует в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), представители ПАСЕ не будут наблюдать за предстоящими парламентскими выборами в РФ. Об этом сегодня по итогам встреч глав палат российского парламента с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Adrian Grycuk ПАСЕ

«Руководство ПАСЕ волнует возможность участвовать в выборах. И, в принципе, в нормальной ситуации ПАСЕ была бы приглашена. Вряд ли они могут ожидать, что будут выполняться все те договоренности, которые существовали до настоящего времени. На сегодня Сергей Евгеньевич Нарышкин подтвердил, что мы не ждём наблюдателей ПАСЕ на наших выборах», — сказал Алексей Пушков.

По его словам, «руководители двух палат выслушали пожелания, и решение относительно этих контактов будет в ближайшее время принято, и я не исключаю, что вопрос относительно наблюдателей ПАСЕ будет подниматься снова».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что считает наблюдение за выборами одной из возможных тем для дальнейшего сотрудничества МПА СНГ с коллегами из ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

В 2008 году МПА СНГ и ПА ОБСЕ подписали протокол о намерениях, предусматривающий разработку документа по наблюдению за выборами в странах Европы и СНГ.