Рига, 19 мая, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Нехватка молодых медиков в Латвии становится причиной оттока кадров из регионов, и в скором времени эта тенденция может привести к тому, что лечить в регионах просто будет некому, заявил в эфире передачи «Точки над i» на LTV7 декан медицинского факультета Университета им. Страдиня Гунтис Бахс, пишет портал Ves.lv.

Василий Верещагин. В госпитале. 1901

«Тенденция к сокращению числа врачей в регионах проявляется все острее. В Риге уже сейчас можно найти и более дешевую помощь, чем в регионах. Я недавно побывал в Даугавпилсе — в местной региональной больнице. Там уже сейчас не хватает 100 врачей! Это в региональной больнице! Примерно такая же ситуация в Видземе. В Курземе, пусть и немного, но лучше. Мы движемся к катастрофе, когда медицинскую помощь можно будет получить только в Риге», — уверен Бахс.

В свою очередь депутат Сейма и врач Мартиньш Шиц заявил, что на сегодняшний день пятая часть населения Латвии отрезана от доступа к медицине, поскольку не в состоянии за нее заплатить. «У многих нет этих 15−20 евро, чтобы заплатить врачу. И нет денег, чтобы доехать до города. И частные клиники им недоступны — там ценники заведомо рассчитаны на то, что врач получает 600 евро в месяц», — сказал Шиц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы восполнить дефицит кадров в провинции Минздрав намерен посредством введения принудительного распределения на работу медиков, обучавшихся за счет госбюджета. Эту идею медицинское сообщество встретило резкой критикой, а сами студенты-медики уже заявили, что «если их принудят покинуть Ригу, они могут, собственно говоря, покинуть и Латвию и отправиться на поиски работы за границей».

Напомним, в Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.