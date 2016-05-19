Москва, 20 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, Госдума во втором чтении обсудит закрепление в законодательстве понятия «материалы или предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних», сообщает ИА REGNUM. Также предполагается дать определение в уголовном законодательстве, какие материалы или предметы не являются порнографическими.

Правоприменительная практика в сфере борьбы с вовлечением и использованием детей в оборот порнографии осложняется тем, что в российском уголовном законодательстве до сих пор отсутствуют законодательные определения понятий «порнографическая продукция», «материалы или предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних» — так называемая «детская порнография», отмечают депутаты-авторы законопроекта.

Вместе с тем, закрепление в национальном законодательстве государств-участников дефиниции термина «детская порнография» рекомендовано, в частности, Факультативным протоколом № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающемся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Рекомендацией Rec (2001) 16 Комитета Министров Совета Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации от 31 октября 2001 г. и Европейской конвенцией о правонарушениях в сфере электронной информации 2001 г.