Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Официальная Москва советует украинским парламентариям учить историю собственной страны. Об этом 19 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Неприличными словами не выражаться!

«Переименование Днепропетровска — внутреннее дело этого государства. Можно делать что угодно, но нужно знать историю. Эти самые депутаты мотивировали это решение «исполнением закона о декоммунизации». Если вы исходите из этого закона и если вам важна реальная история, которая должна быть деидеологизирована, то вы должны знать, что город назывался не Днепром, а Екатеринославом, в его истории было и переименование в Новороссийск», — сказала Захарова.

По её словам, переименовавшие Днепропетровск депутаты позорят народ Украины: «Вы кажетесь зомбированными неучами и позорите украинский народ. Честно говоря, после таких оторванных от исторических реалий решений я начала переживать за сокращение названий таких городов, как Херсон и Запорожье».

Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала переименование украинского города Днепропетровск. Отныне он называется Днепром. Переименование прошло в рамках реализации закона о декоммунизации. Соответствующее решение поддержали 247 депутатов. Позднее «Оппозиционный блок» зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене данного решения.

Отметим также, что, согласно опросам Киевского международного института социологии, более 90% жителей Днепропетровска выступают против переименования города.